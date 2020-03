Cor 16:05 CoronaVirus, positiva una sassarese Attualmente si trova ricoverata allo Spallanzani di Roma. Lo riferisce il bollettino medico quotidiano diramato dall´istituto sanitario romano. In tutto sono 11 i ricoverati nell´ospedale







Tutti i contagi è riferito dai medici, sarebbero comunque legati al nord Italia. I casi esaminati finora sono stati 248 fra i quali 203 negativi, 45 complessivamente le persone ricoverate (sono comprese quelle in quarantena). Commenti SASSARI - Nuovo caso di contagio da Coronavirus in Sardegna. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dall'ospedale Spallanzani di Roma sono attualmente 11 i casi positivi in stretta osservazione, compresi i due cinesi già negativizzati.Oltre al poliziotto di Pomezia, ad una famiglia di Fiumicino, all'allievo vigile del fuoco dell'87° corso, alle giornalista della Rai, e le due donne di Cremona e Fiuggi, di cui già si sapeva, il nuovo caso riguarda una donna di Sassari. Due dei pazienti soffrono di «polmonite insterstiziale bilaterale virale» con trattamento antivirale in corso e che necessitano di supporto respiratorio.Tutti i contagi è riferito dai medici, sarebbero comunque legati al nord Italia. I casi esaminati finora sono stati 248 fra i quali 203 negativi, 45 complessivamente le persone ricoverate (sono comprese quelle in quarantena).