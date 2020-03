Red 16:15 Anpi Alghero: via ai tesseramenti Venerdì sera, nella sede dell’Obra cultural, in Via Arduino 44, sarà avviata la campagna di tesseramento dell´Anpi per l’annualità 2020







Venerdì 6 marzo, alle 18, nella sede dell'Obra cultural, in Via Arduino 44, sarà avviata la campagna di tesseramento dell'Anpi per l'annualità 2020. Dopo l'intervento di apertura del presidente della Sezione di Alghero Antonio Budruni, è prevista la relazione di Aldo Borghesi (presidente dell'Istituto per la storia dell'Antifascismo e dell'Età contemporanea nella Sardegna centrale e docente a contratto di Storia contemporanea all'Università degli studi di Sassari) sul tema "I Partigiani di Alghero nella lotta di liberazione dal Nazifascismo". A seguire, spazio al tesseramento.Nella foto: il presidente della sezione locale Antonio Budruni