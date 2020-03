video Cor 16:15 Multipiano dimenticato: vergogna e sgomento Le immagini girate questa mattina nel centro di Alghero. Nonostante i proclami e le promesse, perfino la maxi-pulizia annunciata mesi addietro è rimasta, per ora, una chimera



multipiano di Piazza dei Mercati.



Davvero difficile, in questo stato e con tale inerzia, venire incontro alle attività commerciali della città, mai come in questo periodo in grande affanno e difficoltà. Il tutto nonostante le denunce in Consiglio comunale arrivate perfino dai banchi dei consiglieri di Maggioranza e le tante promesse, puntualmente disattese. Come l'annuncio sull'



Così l'unico parcheggio pubblico del centro città rimane luogo insalubre, perchè sporco e malsano, per questo ormai da evitare perchè perfino pericoloso: anche i sistemi di sicurezza ed antincendio, infatti, parrebbero per la gran parte manomessi e mai riqualificati. Commenti