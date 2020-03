Cor 23:32

A Nuoro due casi di CoronaVirus

Si tratta di una ricercatrice e del suo fidanzato residenti a Nuoro. Nei giorni scorsi la donna era presente a un congresso di agraria a Udine, dove è stato contagiato anche il docente cagliaritano

NUORO - Due nuovi casi di Coronavirus in Sardegna. Si tratta di una ricercatrice e del suo fidanzato residenti a Nuoro. Nei giorni scorsi la donna era presente a un congresso di agraria a Udine, dove è stato contagiato anche il docente cagliaritano. Salgono così a quattro i contagiati nell’isola, a cui si aggiungono i due sardi ricoverati in continente. Tra questi proprio il professore alla Facoltà di Agraria di Sassari, risultato positivo al primo test di riscontro virale. I suoi familiari, invece, tutti in quarantena, sarebbero risultati negativi.