Cor 15:39 Sassarese truffato online: denuncia



Commenti ALGHERO - I carabinieri di Alghero hanno denunciato una donna residente a Palermo con l'accusa di truffa aggravata nei confronti di un pensionato sassarese. Secondo i riscontri dei militari il pensionato voleva acquistare su internet dei prodotti messi in vendita dalla donna su un noto sito di e-commerce, ma sarebbe stato raggirato. Nonostante le ricariche di circa 60 euro ciascuna, infatti, non avrebbe mai ricevuti i prodotti acquistati. Quando si è reso conto di essere stato raggirato ha denunciato la truffatrice, dando il via alle indagini.