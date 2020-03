Cor 21:00 Musei Nazionale di Cagliari: presto il direttore Franceschini nomina commissione per selezione 13 nuovi direttori La presiede il direttore dell’Egizio, ne fanno parte anche il direttore del Prado e della National Gallery. Tra questi il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari







La commissione è presieduta da Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino, e ne fanno parte: Caterina Bon Valsassina, già direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact; Maria Luisa Catoni, ordinario di archeologia e storia dell’arte antica nella scuola IMT Alti studi di Lucca e membro del comitato scientifico del Kunsthistorisches Institut di Firenze; Miguel Falomir Faus, Direttore del Prado; Gabriele Finaldi, Direttore della National Gallery di Londra.



«Una commissione di alto livello scientifico composta da autorevoli esperti – ha commentato il ministro Franceschini - che selezionerà i direttori di tredici importanti realtà del nostro patrimonio culturale. Questa procedura rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione del sistema museale nazionale. I dati degli ultimi anni parlano chiaro: autonomia e qualità sono un binomio vincente». La commissione selezionerà tra le 425 candidature i 10 candidati più idonei per ciascuna struttura e li convocherà a colloquio nel mese di giugno 2020. La selezione pubblica si concluderà entro il 31 luglio 2020.



