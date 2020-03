Red 20:35 Coppa Davis: Mager firma il 2-0 Il sanremese, esordiente in maglia azzurra, ha battuto 6-3, 7-5 Ji Sung Nam. Dopo la prima giornata di gare, il match vede l´Italia in doppio vantaggio sulla Corea del Sud. Domani, a partire dalle 11, in programma il doppio e poi gli ultimi due singolari







La sfida di Mager si è sbloccata nel terzo gioco, quando il ligure ha concretizzato la seconda palla break consecutiva. Sul 5-3 Italia, è arrivato il secondo break azzurro, che ha chiuso il set in 26'. Ilsecondo parziale si è aperto con il sanremese al servizio: game ai vantaggi e Nam firma il primo break coreano della giornata. L'asiatico tiene anche il servizio successivo, c'è lotta.



Nel sesto game, l'italiano caccia in corridoio il dritto incrociato che poteva valere il 3-3 e invece si trova ancora sotto 2-4. Tenuto il servizio, Mager chiede l'intervento del fisioterapista per un problema agli adduttori: medical time-out. Si riparte ed alla sesta occasione c'è il controbreak azzurro. Si arriva sul 6-5 Mager: lungo il primo match point giocato dall'azzurro, la seconda occasione è quella buona: palla mandata in rete da Ji Sung Nam ed è 2-0 Italia.



