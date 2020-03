Cor 15:03 «Subito la Finanziaria, in aula con la mascherina» I consiglieri regionali Piero Comandini e Roberto Deriu chiedono immediati lavori in Aula «affinché sia garantita all’Amministrazione la disponibilità piena delle sue risorse»







«La situazione delle imprese colpite dalle conseguenze del virus è gravissima, la Regione deve fare molto di più di quanto già deciso nei giorni scorsi - dichiarano Comandini e Deriu - e ciò sarà impossibile senza legge di stabilità; per non parlare poi delle necessità straordinarie dell’apparato sanitario e di gestione dell’emergenza». La richiesta urgente dei due consiglieri Del Pd a Pais è pertanto quella di «immediata approvazione, da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, delle straordinarie misure necessarie per rendere possibile al Consiglio in tempi brevissimi l’esame della legge di stabilità». Commenti CAGLIARI - «Preoccupati e consapevoli», si dicono i consiglieri Piero Comandini e Roberto Deriu, che scrivono al presidente del consiglio regionale Michele Pais per chiedere che l’Assemblea indossi la mascherina e affronti la più dura delle prove d’aula, la legge finanziaria, per approvarla immediatamente e uscire dall’esercizio provvisorio nel quale si trova da oltre due mesi, «affinché sia garantita all’Amministrazione la disponibilità piena delle sue risorse».Una sessione di bilancio che si svolga «in condizioni tali da rispettare i protocolli di sicurezza concernenti la diffusione del virus», dato che, scrivono Comandini e Deriu, «i protocolli di contrasto alla diffusione del contagio sconsigliano ogni attività collegiale e ravvicinata, cioè proprio quelle nelle quali consistono le principali attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale».«La situazione delle imprese colpite dalle conseguenze del virus è gravissima, la Regione deve fare molto di più di quanto già deciso nei giorni scorsi - dichiarano Comandini e Deriu - e ciò sarà impossibile senza legge di stabilità; per non parlare poi delle necessità straordinarie dell’apparato sanitario e di gestione dell’emergenza». La richiesta urgente dei due consiglieri Del Pd a Pais è pertanto quella di «immediata approvazione, da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, delle straordinarie misure necessarie per rendere possibile al Consiglio in tempi brevissimi l’esame della legge di stabilità».