Conducente distratta pigia lŽacceleratore e sfonda la vetrata di unŽagenzia immobiliare. EŽ successo nel tardo pomeriggio odierno nella centralissima Via XX Settembre ad Alghero. Fortuna ha voluto che nessun pedone in quel momento passasse sul marciapiede. Sul posto gli agenti della Polizia locale. Le immagini dellŽincidente