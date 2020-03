Cor 9:53 Virus, Isola blindata: salgono a 19 i contagiati In allerta strutture ospedaliere e sanitarie. Sono diciannove i casi positivi al coronavirus in Sardegna. Operativo il piano regionale per il contenimento del contagio. Controlli più serrati in porti e aeroporti







Intanto salgono a diciannove i casi positivi al coronavirus in Sardegna. Gli ultimi quattro sono di domenica, tutti residenti a Cagliari. I pazienti - secondo quanto riferito - non sono in condizioni gravi. Per tentare di arginare il diffondersi del contagio, è in vigore da ieri l'



Chi arriva dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia - tutte zone rosse identificate dal decreto ministeriale - ha l'obbligo di comunicare la propria presenza al medico di base, al pediatra, o al servizio di sanità pubblica competente per territorio e di stare in isolamento per 14 giorni consecutivi. Parallelamente si attivano controlli più stringenti da parte delle forze dell'ordine, col chiaro tentativo di far rispettare il più possibile le prescrizioni. Commenti SASSARI - «La direzione di Assl, unitamente alla Direzione di Presidio, e in raccordo con la Direzione Generale ATS Sardegna e all'Unita di Crisi Locale - conferma la nota ufficiale - ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie al fine di garantire la sicurezza di pazienti e operatori». Misure straordinarie adottate al San Francesco di Nuoro dopo la conferma della positività per un mediaco dell'ospedale: In quarantena non solo tutti i colleghi del reparto ma in generale tutti coloro che hanno avuto contatti con lui.Intanto salgono a diciannove i casi positivi al coronavirus in Sardegna. Gli ultimi quattro sono di domenica, tutti residenti a Cagliari. I pazienti - secondo quanto riferito - non sono in condizioni gravi. Per tentare di arginare il diffondersi del contagio, è in vigore da ieri l' ordinanza regionale : Chi sbarca nei porti e negli aeroporti deve dichiarare il luogo della quarantena e un numero telefonico attraverso un apposito modulo.Chi arriva dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia - tutte zone rosse identificate dal decreto ministeriale - ha l'obbligo di comunicare la propria presenza al medico di base, al pediatra, o al servizio di sanità pubblica competente per territorio e di stare in isolamento per 14 giorni consecutivi. Parallelamente si attivano controlli più stringenti da parte delle forze dell'ordine, col chiaro tentativo di far rispettare il più possibile le prescrizioni.