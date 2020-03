Cor 15:29 Virus, attività ridotte in Regione Coronavirus: in Consiglio attività ridotta. Bloccate le audizioni in commissione. Sono fiducioso – ha detto il presidente Michele Pais – che questo periodo di emergenza sanitaria sarà molto limitato ma chiedo a tutti i sardi, soprattutto ai giovani, di avere comportamenti responsabili





Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha deciso, sentiti i capigruppo e i questori, di limitare al massimo l’attività nel Palazzo del Consiglio regionale per adempiere alle disposizioni ministeriali e regionali sulle misure da adottare per arginare il Coronavirus.



Da martedì sono state annullate tutte le sedute delle commissioni consiliari, ad eccezione di quelle urgenti che, comunque, dovranno svolgersi nella massima sicurezza e senza persone estranee. Inoltre, l’accesso nel Palazzo sarà vietato ai visitatori. «La nostra attività istituzionale – ha detto il Presidente Pais – subirà un rallentamento, ma non si fermerà. Saranno vietate riunioni e assembramenti».



«Nel caso di sedute urgenti saranno rispettate tutte le misure di sicurezza. E' importante attenersi scrupolosamente ai divieti, agli obblighi e alle regole contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio de ministri. Sono fiducioso – ha continuato Pais – che questo periodo di emergenza sanitaria sarà molto limitato ma chiedo a tutti i sardi, soprattutto ai giovani, di avere comportamenti responsabili e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni. Solo così potremo vincere tutti insieme questa battaglia sanitaria e ritornare al più presto alla vita normale». Commenti CAGLIARI - «Nessun allarme ma la situazione sanitaria richiede la massima cautela. Dobbiamo essere noi a dare l'esempio e a creare quelle condizioni di sicurezza per evitare l'ulteriore diffondersi del virus».