Cor 18:45 Milano Linate, un solo volo su Alghero e Cagliari Un solo collegamento giornaliero in continuità territoriale garantito dall´Alitalia tra gli aeroporti di Milano Linate e gli scali sardi di Alghero e Cagliari fino al 3 aprile



ALGHERO - Drastica riduzione delle frequenze in continuità territoriale da e per Milano Linate sugli aeroporti sardi di Alghero e Cagliari. In seguito ai problemi dovuti al contagio del Covid-19 ed alle nuove disposizioni governative, Alitalia riprogramma i collegamenti e garantirà un solo volo giornaliero fino al 3 aprile 2020. Gli orari di partenza garantiti saranno per il Cagliari-Linate le ore 19.45 (da Milano alle ore 17.35), mentre per l'Alghero-Linate la partenza è fissata alle ore 15.30 (da Milano ore 17.25). Considerate le modifiche repentine, è comunque sempre consigliabile verificare l'operatività dei collegamenti con frequenza quotidiana.