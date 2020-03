Cor 19:02 «Covid-19, stop trasferimenti detenuti» Sale la tensione anche negli istituti penitenziari in Sardegna. Niente a che vedere con i gravi fatti che si registrano in continente, ma cresce la preoccupazione anche nell´isola







I sindacati della polizia penitenziaria chiedono un intervento del ministero per bloccare i trasferimenti dei detenuti. «Esprimiamo forte preoccupazione - si legge in un documento firmato dai rappresentanti di dieci organizzazioni dei lavoratori - in quanto ancora oggi non sono state bloccate le traduzioni di detenuti a livello nazionale e comunque tutte le movimentazioni da e per gli istituti penitenziari».



«La presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato provvedimenti forti e chiaramente indirizzati al contenimento del Covid-19 a tutela della popolazione italiana del quale non deve essere esclusa quella parte di popolazione che per qualsiasi motivo vive nel sistema penitenziario. Necessitano dunque misure urgenti e forti affinchè venga immediatamente bloccate la movimentazione di detenuti in tutta Italia e non solo nelle cosiddette zone rosse» conclude la nota congiunta delle sigle sindacali di categoria.



Nella foto: il carcere di Alghero Commenti SASSARI - Niente a che vedere con i gravi fatti che si registrano in continente, dove numerosi detenuti hanno capeggiato vere e proprie rivolte, ma cresce la preoccupazione anche nell'isola e sale la tensione negli istituti penitenziari di Sassari, Cagliari, Nuoro, Alghero e Oristano.I sindacati della polizia penitenziaria chiedono un intervento del ministero per bloccare i trasferimenti dei detenuti. «Esprimiamo forte preoccupazione - si legge in un documento firmato dai rappresentanti di dieci organizzazioni dei lavoratori - in quanto ancora oggi non sono state bloccate le traduzioni di detenuti a livello nazionale e comunque tutte le movimentazioni da e per gli istituti penitenziari».«La presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato provvedimenti forti e chiaramente indirizzati al contenimento dela tutela della popolazione italiana del quale non deve essere esclusa quella parte di popolazione che per qualsiasi motivo vive nel sistema penitenziario. Necessitano dunque misure urgenti e forti affinchè venga immediatamente bloccate la movimentazione di detenuti in tutta Italia e non solo nelle cosiddette zone rosse» conclude la nota congiunta delle sigle sindacali di categoria.Nella foto: il carcere di Alghero