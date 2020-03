Red 21:11 Incidente sulla 125: va a sbattere e si ribalta Questa mattina, mentre percorreva l´Orientale sarda, attorno al chilometro 98,900, in direzione Cagliari, per cause non ancora chiarite, la conducente di una Toyota Aygo ha perso il controllo, andando a sbattere contro un banchettone di cemento posto sul lato della carreggiata



TORTOLI' – Questa mattina (lunedì), mentre percorreva la Strada statale 125 Orientale sarda, attorno al chilometro 98,900, in direzione Cagliari, per cause non ancora chiarite, la conducente di una Toyota Aygo ha perso il controllo, andando a sbattere contro un banchettone di cemento posto sul lato della carreggiata. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Tortolì, che hanno messa in sicurezza la vettura e la zona. Sul posto anche il personale medico del 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Jerzu.