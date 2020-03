Red 8:30 Agricoltura colpita da grandinata dopo inverno primaverile Una grandinata improvvisa quanto violenta si è abbattuta sabato pomeriggio nel territorio dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Quartucciu e Quartu Sant’Elena, imbiancando campagne e strade







A pagarne le conseguenze è l’agricoltura ed in particolare le colture ortive (finocchi, fave, verdure a foglia, patate novelle, ecc), ma anche le piante da frutta e le vigne. «Era quello che temevamo – afferma il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas – La falsa primavera di gennaio e febbraio, oltre ad un risveglio anomalo, espone la natura agli eventi atmosferici invernali che sono sempre dietro l’angolo».



«E' stato il caso di sabato. La grandinata non è stata diffusa, ma si è verificata oltre che nelle campagne della striscia che porta da Sinnai a Quartu Sant'Elena, anche nel Sarrabus, anche se qui ha avuto un impatto minore sull'agricoltura. Già da domenica e questa mattina abbiamo ricevuto diverse telefonate dai soci che denunciavano dei danni nei propri campi. Sarà nostra cura segnalarli ai Comuni di competenza per avere dove possibile il riconoscimento dei danni», conclude Demurtas.