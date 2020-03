Red 11:38 CoronaVirus: Lapia scrive al ministro «In queste ultime ore il personale sanitario degli ospedali sardi, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19, sta vivendo ore drammatiche», si legge nella missiva inviata dalla deputata Mara Lapia al ministro della Salute Roberto Speranza







Inizia così la comunicazione urgente inviata al ministro della Sanità Roberto Speranza dalla deputata sarda e componente della 12esima Commissione Affari sociali e sanità della Camera Mara Lapia. «Per quanto in premessa – prosegue Lapia - non posso esimermi, proprio alla luce di queste carenze, di evidenziarle le numerose segnalazioni a me giunte da parte di medici e operatori sanitari degli ospedali sardi di Nuoro, Sassari, Cagliari, Olbia, San Gavino ed Oristano, i quali denunciano l’assenza o il numero limitatissimo di dispositivi Dpi (in particolare mascherine), carenze che sottopongono il nostro già ridottissimo personale sanitario a forti rischi di contagio da Coronavirus, oltre a forte stress psicologico».



«Illustre ministro, la vita e la salute del personale sanitario hanno un valore al pari di quella di ogni cittadino e, in caso di emergenza non devono essere svalutate ma, anzi, maggiormente preservate poiché essi garantiscono la nostra. Alla luce di questo, nell’impossibilità di conferire con l’assessore che ci legge, le chiedo di intervenire con la Regione autonoma della Sardegna e con il medesimo Assessorato alla Salute, affinché si attivi immediatamente per garantire la protezione di tutto il personale sanitario che lavora nei presidi ospedalieri sardi, al fine di garantire anche la salute di tutti i cittadini. Ringraziandola per l’attenzione, certa del Suo intervento e della Sua sensibilità, continuo ad assicurare il massimo impegno per fronteggiare l’emergenza che ci vede tutti coinvolti», conclude l'onorevole Lapia.



Nella foto: l'onorevole Mara Lapia Commenti NUORO - «In queste ultime ore il personale sanitario degli ospedali sardi, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19, sta vivendo ore drammatiche. Sono cosa nota, da me più volte denunciate, le carenze del personale medico e infermieristico degli ospedali sardi ma, malgrado ciò, grazie alla loro totale abnegazione al lavoro e al grande spirito di sacrificio, il nostro personale medico-sanitario ha sempre permesso ai nostri ospedali di sopperire alle suddette problematiche».Inizia così la comunicazione urgente inviata al ministro della Sanità Roberto Speranza dalla deputata sarda e componente della 12esima Commissione Affari sociali e sanità della Camera Mara Lapia. «Per quanto in premessa – prosegue Lapia - non posso esimermi, proprio alla luce di queste carenze, di evidenziarle le numerose segnalazioni a me giunte da parte di medici e operatori sanitari degli ospedali sardi di Nuoro, Sassari, Cagliari, Olbia, San Gavino ed Oristano, i quali denunciano l’assenza o il numero limitatissimo di dispositivi Dpi (in particolare mascherine), carenze che sottopongono il nostro già ridottissimo personale sanitario a forti rischi di contagio da Coronavirus, oltre a forte stress psicologico».«Illustre ministro, la vita e la salute del personale sanitario hanno un valore al pari di quella di ogni cittadino e, in caso di emergenza non devono essere svalutate ma, anzi, maggiormente preservate poiché essi garantiscono la nostra. Alla luce di questo, nell’impossibilità di conferire con l’assessore che ci legge, le chiedo di intervenire con la Regione autonoma della Sardegna e con il medesimo Assessorato alla Salute, affinché si attivi immediatamente per garantire la protezione di tutto il personale sanitario che lavora nei presidi ospedalieri sardi, al fine di garantire anche la salute di tutti i cittadini. Ringraziandola per l’attenzione, certa del Suo intervento e della Sua sensibilità, continuo ad assicurare il massimo impegno per fronteggiare l’emergenza che ci vede tutti coinvolti», conclude l'onorevole Lapia.Nella foto: l'onorevole Mara Lapia