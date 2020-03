Red 18:10 «L´emergenza richiede risposte immediate» Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, in costante contatto con la Presidenza della Giunta e con l’Assessorato alla Sanità per conoscere gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria, ringrazia i capigruppo di Maggioranza ed Opposizione







Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, in costante contatto con la Presidenza della Giunta e con l’Assessorato alla Sanità per conoscere gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria, ringrazia i capigruppo di Maggioranza ed Opposizione. «La convocazione immediata del Consiglio regionale per discutere i documenti finanziari della Regione è, ancora una volta, un atto tangibile di una volontà chiara di voler dare risposte immediate», sottolinea Pais.



«Solo con la rapida approvazione della Legge di stabilità si consentirà alla Regione di predisporre tutti gli interventi necessari ad arginare i danni che il dilagare del virus sta creando nella nostra Isola», conclude il presidente del Consiglio regionale. I cittadini attendono risposte rapide e risolute da chi governa.



Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti ALGHERO - «Approvare nel più breve tempo possibile la Legge di stabilità per avere le risorse da destinare ad interventi immediati e risolutivi. E’ questa la risposta che vogliamo dare ai sardi che stanno fronteggiando la difficile situazione che si è creata con il CoronaVirus».Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, in costante contatto con la Presidenza della Giunta e con l’Assessorato alla Sanità per conoscere gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria, ringrazia i capigruppo di Maggioranza ed Opposizione. «La convocazione immediata del Consiglio regionale per discutere i documenti finanziari della Regione è, ancora una volta, un atto tangibile di una volontà chiara di voler dare risposte immediate», sottolinea Pais.«Solo con la rapida approvazione della Legge di stabilità si consentirà alla Regione di predisporre tutti gli interventi necessari ad arginare i danni che il dilagare del virus sta creando nella nostra Isola», conclude il presidente del Consiglio regionale. I cittadini attendono risposte rapide e risolute da chi governa.Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais