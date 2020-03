Cor 13:40 Via libera alla finanziaria "tecnica "in Regione Approvata per la prima volta in Regione Sardegna la legge Finanziaria attraverso una procedura d’urgenza mai avvenuta nella storia autonomistica. Solinas ringrazia i consiglieri di opposizione







«La procedura adottata – dichiara l'assessore alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino - consente alla Sardegna di avere tutte le proprie finanze a disposizione durante un momento cruciale per la nostra economia e la macchina amministrativa pienamente operativa. Non perdiamo di vista gli obiettivi già individuati: dal sostegno alle famiglie alle misure per le imprese, dall'istruzione alle politiche sociali, senza dimenticare tutti i settori strategici come il turismo e l'agricoltura. Anzi, lo scenario determinato dall'emergenza rinforzerà questa linea». Commenti CAGLIARI - "«Ha prevalso il senso di responsabilità e comprensione del delicato momento che anche la nostra Regione sta affrontando. Desidero perciò ringraziare il Consiglio regionale e in particolare consiglieri d'opposizione per aver consentito l'approvazione incondizionata della legge Finanziaria attraverso una procedura d'urgenza mai avvenuta nella storia autonomistica della Sardegna». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas in relazione all'approvazione odierna della legge Finanziaria da parte del Consiglio regionale.«Il provvedimento approvato oggi grazie alla sensibilità dell'Aula consente alla Sardegna di poter disporre di tutte le risorse in un momento critico per la nostra economia e permette la piena operatività della macchina amministrativa» ha precisato il Governatore sardo: «Possiamo così intervenire con una dotazione economica efficace per combattere l'emergenza in corso, che è prima di tutto sanitaria ma anche economica, e che incide profondamente sulle imprese e sul lavoro».«La procedura adottata – dichiara l'assessore alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino - consente alla Sardegna di avere tutte le proprie finanze a disposizione durante un momento cruciale per la nostra economia e la macchina amministrativa pienamente operativa. Non perdiamo di vista gli obiettivi già individuati: dal sostegno alle famiglie alle misure per le imprese, dall'istruzione alle politiche sociali, senza dimenticare tutti i settori strategici come il turismo e l'agricoltura. Anzi, lo scenario determinato dall'emergenza rinforzerà questa linea».