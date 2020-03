Cor 15:56 Conoci col Vescovo: nuove misure

Cimitero chiuso e blocco cartelle Sospese le notifiche di atti da parte della Step e chiusura del Cimitero fino a nuove disposizioni. Il sindaco di Alghero incontra Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino



DPCM del 9 marzo per fronteggiare il Covid-19. Mario Conoci questa mattina ha avuto anche un breve incontro col Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino, nella sede vescovile.



Amministrazione comunale e Diocesi stanno mettendo in atto tutte le iniziative per rispettare le prescrizioni governative relative all'emergenza. L'obbiettivo è quello di promuovere continuamente e senza sosta presso la cittadinanza le norme comportamentali utili al superamento di questo difficile momento.



Chiusura precauzionale intanto per le visite quotidiane in cimitero. Il Campo Santo sarà aperto soltanto per i funerali che comunque dovranno svolgersi sempre con un numero limitato di persone e in osservanza delle prescrizioni. Un'altra misura riguarda invece la Step: l'azienda che ad Alghero si occupa della riscossione coattiva dei tributi comunali, ha sospeso l'attività di notifica degli atti e sta inoltre disponendo il contingentamento delle presenze degli utenti negli uffici.



Nella foto: Mario Conoci col Vescovo di Alghero-Bosa e il presidente del consiglio Lelle Salvatore Commenti ALGHERO - Nuove disposizioni assunte oggi dal sindaco di Alghero nell'ambito del rispetto deldel 9 marzo per fronteggiare il. Mario Conoci questa mattina ha avuto anche un breve incontro col Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino, nella sede vescovile.Amministrazione comunale e Diocesi stanno mettendo in atto tutte le iniziative per rispettare le prescrizioni governative relative all'emergenza. L'obbiettivo è quello di promuovere continuamente e senza sosta presso la cittadinanza le norme comportamentali utili al superamento di questo difficile momento.Chiusura precauzionale intanto per le visite quotidiane in cimitero. Il Campo Santo sarà aperto soltanto per i funerali che comunque dovranno svolgersi sempre con un numero limitato di persone e in osservanza delle prescrizioni. Un'altra misura riguarda invece la: l'azienda che ad Alghero si occupa della riscossione coattiva dei tributi comunali, ha sospeso l'attività di notifica degli atti e sta inoltre disponendo il contingentamento delle presenze degli utenti negli uffici.Nella foto: Mario Conoci col Vescovo di Alghero-Bosa e il presidente del consiglio Lelle Salvatore