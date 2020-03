Cor 10:35 Chiusi bar, negozi e ristoranti: l'elenco delle attività aperte Dai generi alimentari alle lavanderie, dalle farmacie alle edicole. Poi aperti tutti gli artigiani e gli uffici. Garantiti anche tutti i servizi pubblici essenziali e i trasporti. Non si fermano nemmeno gli agricoltori e silvicoltori con le loro filiere







Servizi di pompe funebri e attività connesse Commenti CAGLIARI - Da oggi 12 marzo 2020 sono operative ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e fissate dal DPCM 11/3/2020, che si affiancancano a quelle in vigore dal 10 marzo fissate dal DPCM 9/3/2020.E' sancita la sospensione delle attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e delle attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), il tutto con precise e dettagliate eccezioni. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.Le misure riguardano l'intero territorio nazionale già reso tutto "zona rossa, (o arancione che dir si voglia)", dove già da martedì 10 vigono restrizioni particolari tra cui il divieto di entrata ed uscita e di spostamento all'interno, salvo che vi siano motivi di comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità.Ecco l'elenco degli esercizi che potranno rimanere aperti.IpermercatiSupermercatiDiscount di alimentariMinimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari variProdotti surgelatiEsercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomesticiProdotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)Carburante per autotrazione in esercizi specializzatiApparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulicoArticoli igienico-sanitariArticoli per l’illuminazioneGiornali, riviste e periodiciFarmacieEsercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicaArticoli medicali e ortopedici in esercizi specializzatiArticoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personalePiccoli animali domesticiMateriale per ottica e fotografiaCombustibile per uso domestico e per riscaldamentoSaponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affiniQualsiasi tipo di prodotto via internetQualsiasi tipo di prodotto via televisioneQualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefonoCommercio effettuato per mezzo di distributori automaticiLavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicciaAttività delle lavanderie industrialiAltre lavanderie, tintorieServizi di pompe funebri e attività connesse