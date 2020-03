video Cor 21:00 Day 1: viaggio nella città spettrale



Misure sempre più stringenti per spostamenti dalla propria casa per combatttere il Covid-19. Ecco il viaggio alle ore 19 nel primo giorno in cui è in vigore il decreto all´interno della città murata di Alghero. Presidi delle forze dell´ordine e rarissime le persone presenti tra vicoli e strade cittadine. Le immagini