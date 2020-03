Red 14:37 «L'Europa ci massacra, vergogna» «L’Europa ci massacra in un momento di estrema crisi. Vergogna», dichiara il capodelegazione di Fratelli d´Italia del gruppo Ecr dell´Europarlamento Carlo Fidanza, con il deputato sardo Salvatore Deidda







Inizia così l'intervento del capodelegazione di Fratelli d'Italia del gruppo Ecr dell'Europarlamento Carlo Fidanza, con il deputato sardo Salvatore Deidda. «Piangiamo morti – proseguono - e combattiamo quotidianamente per sopravvivere. Nessuno pretende una sanatoria, ma almeno l'opportunità di un rinvio o la possibilità di evitare un incremento di 80mila euro giornalieri».



«Niente di strano. Si tratta del vero volto, cinico e spregiudicato, dell'Eu, che rifiutiamo e che vogliamo modificare, cogliendo l’occasione per specificare tutto ciò che l'Europa non ha mai fatto per aiutare la nostra Nazione, tra i maggiori contributori», concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia.



