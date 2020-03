Red 8:39 Sassari: servizi on-line in biblioteca Da venerdì, il grande cinema arriva anche in biblioteca grazie ai servizi on-line, potenziati in occasione dell´emergenza sanitaria da Covid-19. Oltre 400 titoli di film gratuiti da vedere on-demand







