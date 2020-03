CoronaVirus: materiale medicinale dalla Cina alla Sardegna

17:55 CoronaVirus, positivo all´Ospedale di Alghero Medici e infermieri: isolamento e tampone ad Alghero Massima allerta nel nosocomio algherese dove un 75enne ricoverato è risultato positivo al primo tampone. Ora si è in attesa della conferma dell’ISS. Scattato l’isolamento per i sanitari a contatto con lui

20:35 Civile, medici e infermieri: isolamento e tampone L´uomo risultato positivo all´Ospedale Civile di Alghero era ricoverato da ieri nel reparto di Medicina generale dopo essere passato dal Pronto soccorso e dalla Radiologia

9:14 Estrattore dalla Cina contro il coronavirus La comunità cinese di Sassari dona all´Aou un macchinario che consentirà di abbattere i tempi di risposta per il responso diagnostico. È un estrattore automatico

12/3/2020 Infetto al Policlinico, ospedale in quarantena Caos a Sassari dove questa mattina è risultato positivo un paziente all´interno del Policlinico. Chiuso il terzo piano della struttura e messa in quarantena di tutto il personale. Predisposte misure di sanificazione completa dell'ospedale privato

12/3/2020 Covid-19: procurato allarme su WhatsApp, nei guai sassarese Denunciato anche il titolare di un circolo privato, aperto a Sassari nonostante le misure restrittive emanate dal governo per il contenimento del coronavirus

12/3/2020 Di Nolfo: rimandare a casa chi è fuggito dal nord «Basta demagogia spicciola e basta polemiche di parte sull´emergenza Covid-19 in Sardegna, ora servono i fatti. Solinas faccia come Rossi, serve un’ordinanza per rimandare a casa chi è fuggito dal Nord e lì risiede», chiede il consigliere comunale di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo

21:10 «Chiudere subito porti e aeroporti» Questa la richiesta del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas contenuta in una lettera inviata questa sera al ministro dei Trasporti Paola De Micheli

11/3/2020 Fuga dal nord, più di 10mila auto-denunce La paura del coronovarus riempie le seconde case in Sardegna: dati simili ai periodi estivi. Se a questi poi si aggiungono tutti quelli che ancora, per necessità o volontà, non hanno ritenuto di doversi denunciare, il dato potrebbe facilmente raddoppiare

video 11/3/2020 L´Italia chiude: le parole di Conte L´annuncio è stato dato pochi minuti fadal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Restano aperti i negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie. Aperte anche banche e uffici postali. I trasporti pubblici non si fermeranno

11/3/2020 Alghero: Prefetto e Sindaco, tour in centro Il Prefetto di Sassari Maria Luisa D’Alessandro insieme al sindaco Mario Conoci hanno fatto un giro per il centro storico della città. «Grande collaborazione della struttura tecnica comunale, delle associazione di volontariato e della protezione civile»

12/3/2020 CoronaVirus: oltre 13mila autodenunce in Sardegna Sono 13.300 le persone che si sono autodenunciate all´Unità di crisi dall´entrata in vigore della prima ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. Il dato comprende sia i residenti in Sardegna, sia i non residenti

13/3/2020 Solidarietà odontoiatri per operatori sanitari Donate mascherine chirurgiche, camici sterili, guanti e copricapo. Serviranno nei reparti sassaresi dell´Azienda ospedaliero universitaria in attesa degli approvvigionamenti

11/3/2020 CoronaVirus: nuove misure di sicurezza «Proroga dei Piani terapeutici e prescrizioni dematerializzate per limitare l´accesso agli ambulatori». Questa una parte delle disposizioni in risposta all´emergenza Covid-19 emanate dall´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu

17:07 Potenziati i pre-triage dell’Aou di Sassari Cinque container sono stati sistemati nel piazzale dell´Ospedale Santissima Annunziata e del Materno infantile. Importante il supporto del Coordinamento infermieri volontari per l’emergenza sanitaria, con trenta infermieri volontari

12/3/2020 Chiusi bar, negozi e ristoranti: l'elenco delle attività aperte Dai generi alimentari alle lavanderie, dalle farmacie alle edicole. Poi aperti tutti gli artigiani e gli uffici. Garantiti anche tutti i servizi pubblici essenziali e i trasporti. Non si fermano nemmeno gli agricoltori e silvicoltori con le loro filiere

12/3/2020 Testati operatori sanitari del San Francesco Esami per il CoronaVirus effettuati sul personale sanitario dell´ospedale di Nuoro. Dei trenta tamponi effettuati, ventotto sono risultati negativi, mentre due sono dubbi, in attesa di pronunciamento definitivo

12/3/2020 CoronaVirus: predisposto il Piano di emergenza regionale Per far fronte alle necessità che potrebbero presentarsi, il piano prevede una progressiva riorganizzazione dei presidi sanitari dell´Isola, individuando le strutture ospedaliere, comprese quelle private, dedicate alla cura dei pazienti contagiati da Covid-19 e le strutture dove sarà garantita l´assistenza a tutti gli altri pazienti

12/3/2020 «Si chiuda il San Francesco per bonifica» L´onorevole del Movimento 5 stelle Mara Lapia è preoccupata per la gestione dell’emergenza sanitaria e scrive al ministro della Sanità Roberto Speranza: «Si inviino immediatamente i tamponi al San Francesco di Nuoro e si chiuda l’ospedale per bonifica»

11/3/2020 «25miliardi linfa vitale per i nostri lavoratori» «Dobbiamo aprire una profonda riflessione nelle istituzioni e nel Paese sul modello che vogliamo costruire», dichiara la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, dopo l´annuncio del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte per fronteggiare l´emergenza CoronaVirus

11/3/2020 Covid-19, ecco le regole vigenti a Porto Torres Misure di contrasto al Covid-19, disposizioni in vigore sul territorio comunale. Il Comune di Porto Torres ha emanato alcune disposizioni per regolamentare il funzionamento degli uffici e rendere più esplicative le normative del governo in vigore per esercizi pubblici e privati

11/3/2020 «Risorse straordinarie per il San Francesco» Lo ha chiesto Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia, intervenendo oggi in Consiglio regionale, nel corso della discussione generale sulla Finanziaria

11/3/2020 Sassari: smart work in Comune, ma gli uffici restano aperti La Giunta comunale ha approvato oggi una deliberazione con cui si adottano le modalità e gli indirizzi per l´introduzione del lavoro agile in emergenza, cioè la possibilità di lavorare da casa, con propri mezzi e durante il normale orario di ufficio o anche con orario spezzato

12/3/2020 Virus: a Sestu ritorna il banditore Da ieri, gli agenti della Polizia locale e gli altri dipendenti comunali su automezzi dell’Amministrazione comunale stanno percorrendo le strade principali del paese per informare tutti i cittadini sulle misure di sicurezza emanate dal Governo attraverso il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di martedì

11/3/2020 «Serve un Piano economico straordinario» Il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, che registra numerose segnalazioni da parte dei titolari dei locali per l’emergenza CoronaVirus, si appella alla politica