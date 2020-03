video Cor 18:00 Rosario: Vescovo in diretta ad Alghero In diretta sulle pagine del Quotidiano di Alghero, visibile anche sul canale Alguer.tv (www.alguer.tv) di qualunque smart tv, il Santo Rosario e l´affidamento alla Nostra Signora di Valverde alla presenza del Vescovo di Alghero, Mauro Maria Morfino







Per sopperire alle limitazioni la Diocesi di Alghero-Bosa offre la possibilità di seguire in diretta streaming alcune delle principali funzioni presiedute dal Vescovo Mauro Maria Morfino. Servizio possibile grazie alla Media Live di Alghero e rilanciato in diretta sulle pagine del Quotidiano di Alghero, visibile anche sul canale Alguer.tv (www.alguer.tv) su qualunque smart tv.



«Questi sono giorni preziosi – ha scritto il Vescovo Morfino – dove l’ascolto personale e familiare della parola di Dio rischiara il cammino, fa cogliere la presenza salvifica del Signore anche, e soprattutto, in un frangente così desolante; questi sono giorni dove poter riscoprire la prossimità tra noi, con un’attenzione accresciuta ai più fragili, ai più soli, ai più emarginati; questi sono giorni dove poterci offrire noi stessi, così come il Signore si offre a noi in ogni Eucarestia, come strumenti di pace, di consolazione, di comunione». ALGHERO - In attuazione del DPCM dello scorso 8 Marzo, ed in seguito alle successive disposizioni adottate con Decreto Vescovile, sono sospese le celebrazioni, feriali e festive, i sacramenti - prime comunioni e cresime - i sacramentali, le liturgie quali la Via Crucis, indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti.Per sopperire alle limitazioni la Diocesi di Alghero-Bosa offre la possibilità di seguire in diretta streaming alcune delle principali funzioni presiedute dal Vescovo Mauro Maria Morfino. Servizio possibile grazie alladi Alghero e rilanciato in diretta sulle pagine del, visibile anche sul canale) su qualunque smart tv.«Questi sono giorni preziosi – ha scritto il Vescovo Morfino – dove l’ascolto personale e familiare della parola di Dio rischiara il cammino, fa cogliere la presenza salvifica del Signore anche, e soprattutto, in un frangente così desolante; questi sono giorni dove poter riscoprire la prossimità tra noi, con un’attenzione accresciuta ai più fragili, ai più soli, ai più emarginati; questi sono giorni dove poterci offrire noi stessi, così come il Signore si offre a noi in ogni Eucarestia, come strumenti di pace, di consolazione, di comunione». Guarda e condividi il video su Alguer.tv