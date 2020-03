Red 22:25 Sospensione nei Centri trapianti del Brotzu Nel rispetto delle disposizioni del commissario straordinario del nosocomio cagliaritano per l’emergenza CoVid-19, sono sospese tutte le attività ordinarie svolte nel Day hospital del Centro trapianti di fegato e pancreas al settimo piano, il Day hospital del Centro trapianti di cuore al sottopiano e gli ambulatori del Centro trapianti di rene al nono piano







L'associazione Prometeo ha messo a disposizione del Centro trapianti un cellulare con il numero 392/9191846, al quale risponde, dalle 9 alle 13, un medico del Day hospital. Inoltre, spiegano, «la nostra Giusy Melis non può essere presente in ospedale, ma può comunque essere contattata al numero 392/9099472 ed è, a sua volta, in contatto con i medici e gli infermieri, oltre che con gli ambulatori di riferimento e con lo studio Casciu, fintanto che resterà aperto».



Per i trapiantati di cuore, il dottor Marco Corda, della Cardiologia, spiega che «l’ambulatorio del D.H. è chiuso fino al 31 marzo: sarà cura dei medici della Struttura verificare quali sono i pazienti per cui erano in programma visite e prelievi nel mese di marzo che potranno essere differiti ad altra data e quali, invece, potranno essere visitati perché ritenuti urgenti. I pazienti saranno chiamati individualmente dal personale della Struttura. I rapporti con il Day hospital della Cardiologia dovranno avvenire solo per telefono a numero 070/539755 o al numero del Reparto 070/539 510».



