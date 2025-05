Cor 10:07 JazzAlguer per l’International Jazz Day Con l’Antonio Ciacca Trio JazzAlguer ha celebrato nel migliore dei modi l’International Jazz Day. Una serata con l’alto gradimento del pubblico, presente numeroso al Poco Loco



ALGHERO - Con il secondo appuntamento della sua ottava edizione che ha visto protagonista l’Antonio Ciacca Trio, JazzAlguer non poteva che celebrare al meglio l’International JazzDay, giornata istituita dall’UNESCO (2011) che non solo celebra il jazz come genere musicale ma soprattutto come strumento per il dialogo e la cooperazione. È stato il pianista e compositore Herbie Hancock, con il suo incarico di Good Will Ambassador dell’UNESCO, a farsene promotore. In questa data vengono organizzati svariati eventi in tutto il mondo e anche Alghero non ha mancato di celebrarlo con la seconda serata di azzalguer.



Lo scorso 30 Aprile, sul palco del Poco Loco, il trio del pianista Antonio Ciacca con Nicola Muresu al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria, ha regalato una serata ricca di emozioni in musica con l’omaggio a Bud Powell proponendo al pubblico di JazzAlguer alcune tra le composizioni più importanti del suo repertorio come “Un poco loco”, “Celia” “Bouncing with Bud”, “John’s Abbey” insieme a composizioni originali del pianista italo-americano ispirate alla figura del genio del be bop. Una parentesi emozionante è stata la telefonata in diretta da New York con il figlio di Bud Powell, John che ha salutato il folto pubblico del Poco Loco e i musicisti sul palco ringraziandoli per l’omaggio alla figura e alla musica del padre.



Un’altra serata di successo dunque nello storico club di via Gramsci. Lunedì 12 maggio JazzAlguer si sposterà al Chiostro di San Francesco per il concerto del Tide Five Quartet.

L'ottava edizione di JazzAlguer è promossa dall'associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell'ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.