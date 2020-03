Cor 11:39 Cimitero chiuso a Sassari, solo salme Rimane aperta soltanto la camera mortuaria e la cappella per accompagnare i defunti. Lo dispone il sindaco in ossequo alle limitazioni per il contenimento del Coronavirus nel territorio



Commenti SASSARI - Anche il cimitero di Sassari è chiuso per le visite come disposto dal sindaco di Sassari, Nanni Campus. Rimane comunque aperta la camera mortuaria e la cappella per accompagnare i defunti.