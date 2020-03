Cor 13:05 Autorizzazione per raggiungere l´Isola : il modulo Viaggi consentiti da e per la Sardegna fino al 25 marzo 2020 per chi ha comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; si deve spostare per motivi di salute; deve rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza







Tutti coloro che rientrano in tali categorie sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione preventiva compilando e inviando in via telematica il modulo pubblicato nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (https://moduloarrivicovid19.regione.sardegna.it/allegato-a-ordinanza-del-presidente-ras-14-03-2020/), unitamente all’auto certificazione attestante la propria personale condizione.



Il modulo compilato dovrà essere presentato almeno 48 ore prima della prevista partenza e l’autorizzazione, previa istruttoria, verrà comunicata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica del richiedente entro 12 ore dalla partenza. Il passeggero al momento della partenza dovrà presentare copia dell’autorizzazione rilasciata unitamente alla carta d’imbarco ed a un documento d’identità in corso di validità.



In via transitoria sono autorizzati tutti gli imbarchi già programmati in entrata e in uscita dalla Sardegna fino alla giornata di domenica 15 marzo, previa compilazione in forma cartacea a bordo del vettore dell'auto dichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno ai sensi del DPCM 9 marzo 2020. Dopodichè viene sospeso il traffico passeggeri su linee marittime e aeree (servizio garantito solo dall'Aeroporto di Cagliari) da e per la Sardegna fino al 25 marzo 2020, fatto salvo per chi: ha comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; si deve spostare per motivi di salute; deve rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.