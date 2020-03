Red 16:14 «Regione metta farmacie in sicurezza» Raccogliendo un appello lanciato dai rappresentanti degli Ordini provinciali dei farmacisti, i consiglieri del Gruppo Progressisti in Consiglio regionale, primo firmatario Antonio Piu, hanno presentato un´interrogazione urgente sulle misure da adottare sul territorio regionale per minimizzare il rischio di contagio CoVid-19







Nella foto: il consigliere regionale Antonio Piu Commenti CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna metta i farmacisti sardi in condizione di operare in sicurezza. Raccogliendo un appello lanciato dai rappresentanti degli Ordini provinciali dei farmacisti, i consiglieri del Gruppo Progressisti in Consiglio regionale, primo firmatario Antonio Piu, hanno presentato un'interrogazione urgente sulle misure da adottare sul territorio regionale per minimizzare il rischio di contagio CoVid-19.«È necessario rendere disponibili senza ulteriori indugi i dispositivi di protezione personale ai farmacisti e ai loro collaboratori - spiega Piu - consentendo loro di operare con maggiore serenità per tutelare la salute dei cittadini». Inoltre, i Progressisti chiedono se per garantire la continuità del servizio alla popolazione, anche nella prospettiva di un'evoluzione negativa dell’emergenza sanitaria, non sia il caso di consentire alle farmacie di lavorare “a battenti chiusi”.«Se non vengono adottate delle precise misure di protezione - prosegue il consigliere progressista - c'è il potenziale rischio che la farmacia si trasformi in luogo dove possa avvenire il contagio. Se non lo ha ancora fatto, la Regione adotti urgentemente ogni disposizione idonea per limitare la sovraesposizione dei farmacisti e dei loro collaboratori al rischio di contagio. Le farmacie sono un presidio fondamentale per tutelare la salute dei cittadini».Nella foto: il consigliere regionale Antonio Piu