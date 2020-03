Cor 10:13 L´urlo degli infermieri sardi «Basta con la gestione emergenziale del personale infermieristico». Come Infermieri Sardi crediamo di valere e meritare di più: il grido d´allrme che giunge dal settore, msai come in questo momento sotto pressione







«Il nostro disappunto nasce dalla profonda conoscenza della situazione in cui versa il Sistema Sanitario Regionale, profondamente "ferito" da una cronica carenza di Infermieri e figure di supporto che si trascina da almeno un ventennio. Basti pensare che alla AOU di Sassari manca un corso per infermieri dal 2009, undici anni, e che in questo arco di tempo numerosi professionisti andati in pensione non sono stati sostituiti.

Ci eravamo illusi che l'improvvisa emergenza, che finalmente aveva messo in mostra quanto denunciano da anni i lavoratori della sanità, ossia una inadeguatezza dell'organico che rende Impossibile una valida assistenza ai pazienti, avrebbe convinto le Aziende a porre fine definitivamente alla carenza di personale» si legge nel documento.



«Invece vengono proposti contratti emergenziali da 6 mesi e con le formule più varie di precariato e assenza di diritti, comunicando ai professionisti che, dopo anni di disoccupazione e precariato lontano da casa, ora verranno esposti al rischio derivante dal Covid-19 per poi essere mandati tutti a casa con una pacca sulla spalla, e contemporaneamente si comunica ai professionisti dipendenti delle Aziende che finita l'emergenza continueranno, come avvenuto fino ad oggi, a saltare ferie e riposi e ad essere demansionati pur di garantire un minimo di assistenza ai cittadini».



Commenti SASSARI - Infermieri Sardi, gruppo nato in seguito al malcontento maturato tra i professionisti per le recenti proposte di assunzione portate avanti dalle Aziende Sanitarie della Regione e che in poche ore ha visto l'adesione di circa 3000 infermieri, molti dei quali hanno scelto autonomamente di rifutare l'assunzione, interviene per chiarire la propria posizione in merito. «Ai sensi dei Decreti Nazionali e del D.G.R. n 10/01 dell'8/03/2020, la Regione Sardegna ha stabilito che per affrontare l'emergenza sanitaria, l'assunzione del personale venga fatta attraverso la stipula di contratto di lavoro autonomo (partita IVA o Co.CO.CO) o contratto a tempo determinato subordinato della durata di 6 mesi che si estinguerà al termine dell'emergenza».