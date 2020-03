Cor 12:07 Prefetto blocca container carico di mascherine Era diretto in Liguria. Il carico presente al Porto Canale di Cagliari, dal valore di 300mila euro, è stato requisito e non raggiungerà i magazzini che la Regione Liguria sta organizzando per fronteggiare l’emergenza



Commenti CAGLIARI - I carabinieri del Nas, su disposizioine del Prefetto e istanza della Regione, hanno intercettato un carico di mascherine su una nave ferma al porto canale di Cagliari. Il provvedimento è scaturito «da indifferibili e urgenti necessità di sicurezza pubblica connesse alla salvaguardia della vita e della salute, considerata altresì la condizione di insularità del territorio sardo che ne aggrava ulteriormente il reperimento». Tale sinergia tra la Prefettura, la Regione autonoma della Sardegna e l’Arma dei carabinieri ha permesso quindi di acquisire i predetti dispositivi sanitari, consentendo alle strutture preposte di implementare il materiale di consumo in uso presso le strutture di protezione civile ed ospedaliere impegnate per far fronte all’emergenza epidemiologica in Sardegna.