Trasporti merci: Dem chiedono un´accelerata

CAGLIARI - I consiglieri regionali del Partito democratico, primo firmatario Roberto Deriu, sollecitano la Regione autonoma della Sardegna affinché vengano accelerati i tempi tra richiesta e autorizzazione inerente al trasporto navale di merci in entrata ed in uscita dalla Sardegna, in particolare animali vivi, sottoprodotti di origine animale, latte, carni e merci alimentari in generale. «Alcune delle misure straordinarie ed urgenti, imposte per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, stanno generando innumerevoli problemi ai trasportatori delle merci sopramenzionate, ai quali viene richiesto di compilare l'autocertificazione, predisposta dalla Regione per ogni autista, e attendere l'autorizzazione per effettuare il trasporto», - scrivono i Dem.«Il tempo che intercorre tra la richiesta di trasporto e l'autorizzazione, rilasciata dalla Regione, rischia di fermare il servizio e compromettere le merci stesse». Per questo motivo, Deriu e gli altri interroganti chiedono «se il presidente della Regione e la Giunta regionale siano a conoscenza del problema in questione e se non ritengano opportuno che il modulo di autocertificazione sia predisposto dal datore di lavoro che chiederà l'autorizzazione all'imbarco dei propri mezzi e degli autisti, potendo indicare nel modulo stesso la programmazione settimanale dei trasporti».«Appare dunque evidente la necessità di intervenire con urgenza per non compromettere un importante settore dell'economia dell'Isola», concludono i consiglieri regionali del Partito democratico.