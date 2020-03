Cor 23:11 Azione Alghero: tricolore sui balconi Il circolo algherese dei Fratelli d´Italia ringrazia i sanitari e chiede ai cittadini di unirsi a questo ringraziamento esponendo dalla propria casa, sul proprio balcone, un tricolore







«Grazie ai volontari e a tutti coloro che consentono alla nostra Nazione di andare avanti, comunque. A chi sta concretamente dimostrando di essere vicino agli italiani e all’Italia, alla comunità cinese di Sassari e alle aziende italiane e straniere che generosamente hanno donato presidi medici indispensabili. I veri amici si vedono nel momento del bisogno e di questo insegnamento si deve fare tesoro» precisano Di Gangi e compagni, che si rivolgono anche «a tutti i cittadini di buona volontà che con i propri comportamenti responsabili e con il rispetto delle regole fanno la propria parte per contenere la diffusione del virus limitando al massimo ogni tipo di contatto».



Infine da FdI giunge un accorato appello «al rigoroso rispetto delle prescrizioni e a modificare i propri comportamenti a coloro i quali, al contrario, con superficialità e con comportamenti irresponsabili, espongono se stessi e gli altri al rischio di contagio». «Supereremo insieme le avversità che stanno mettendo a dura prova tutta l’Italia e gli italiani: ci riusciremo e saremo in grado di ripartire, di rimettere in moto il paese e tornare sereni alla nostra vita. Chiunque voglia unirsi a questo ringraziamento esponga dalla propria casa, sul proprio balcone, un tricolore. I simboli sono importanti per una comunità, e una comunità unita affronta con forza le avversità, specie se può contare su forti valori repubblicani e radici solide. Restituiamoci anche con questi piccoli gesti l'orgoglio di far parte di una comunità forte e unita». Commenti ALGHERO - Il circolo di Fratelli d’Italia “Azione Alghero” in questa delicata situazione sente di voler ringraziare tutti coloro che stanno continuando a svolgere il proprio dovere nonostante i rischi e le difficoltà. «Vogliamo dire grazie a tutto il personale sanitario, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che in prima linea sono impegnati a fronteggiare un nemico invisibile ed insidioso. La Protezione Civile e tutte gli uomini e le donne che a vario titolo continuano a svolgere il proprio lavoro al servizio della comunità assicurando i servizi essenziali».«Grazie ai volontari e a tutti coloro che consentono alla nostra Nazione di andare avanti, comunque. A chi sta concretamente dimostrando di essere vicino agli italiani e all’Italia, alla comunità cinese di Sassari e alle aziende italiane e straniere che generosamente hanno donato presidi medici indispensabili. I veri amici si vedono nel momento del bisogno e di questo insegnamento si deve fare tesoro» precisano Di Gangi e compagni, che si rivolgono anche «a tutti i cittadini di buona volontà che con i propri comportamenti responsabili e con il rispetto delle regole fanno la propria parte per contenere la diffusione del virus limitando al massimo ogni tipo di contatto».Infine da FdI giunge un accorato appello «al rigoroso rispetto delle prescrizioni e a modificare i propri comportamenti a coloro i quali, al contrario, con superficialità e con comportamenti irresponsabili, espongono se stessi e gli altri al rischio di contagio». «Supereremo insieme le avversità che stanno mettendo a dura prova tutta l’Italia e gli italiani: ci riusciremo e saremo in grado di ripartire, di rimettere in moto il paese e tornare sereni alla nostra vita. Chiunque voglia unirsi a questo ringraziamento esponga dalla propria casa, sul proprio balcone, un tricolore. I simboli sono importanti per una comunità, e una comunità unita affronta con forza le avversità, specie se può contare su forti valori repubblicani e radici solide. Restituiamoci anche con questi piccoli gesti l'orgoglio di far parte di una comunità forte e unita».