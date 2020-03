video Cor 19:45 Anna Borghi, poesia per curare l´anima



In questo inedito contesto, Alguer.it apre il suo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura. L´omaggio di Anna Borghi ai lettori sono due testi, delicati e veri. E' una poetessa raffinata, conosciuta in città anche per le edizioni di "Poesia a strappo" da lei organizzate.