Malattie coagulazione: referti in mail

Invece, chi non possiede una e-mail potrà contattare la struttura tramite centralino, telefonando al numero 079/2061000. «Stiamo lavorando per garantire le terapie salvavita anticoagulante e le consulenze in regime di urgenza», afferma il direttore della struttura Lucia Mameli.



«Inoltre, abbiamo potenziato il follow up telefonico per i pazienti oncologici e le donne in stato interessante a rischio e i pazienti in Nao. Chiediamo a tutti i pazienti, che necessariamente devono fare il prelievo, di valutare i servizi di prelievo a domicilio. Ringraziamo tutti i pazienti perché, in questi giorni di grande impegno e difficoltà per tutti, hanno dato esempio di grande collaborazione», conclude Mameli.