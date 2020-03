CoVid-19: 15 medici e infermieri positivi ad Olbia

17/3/2020 CoronaVirus: telefonare all´Ufficio protocollo dell´Ats Vista l’emergenza sanitaria in atto ed a tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, la Direzione aziendale invita l’utenza che avesse necessità di indirizzare la corrispondenza all’Azienda per la tutela della salute-Ats Sardegna a non recarsi di persona all’Ufficio del Protocollo generale di Via Enrico Costa 57, a Sassari