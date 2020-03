video Cor 12:21 Kiko Solinas, musica cult per ingannare il tempo



In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica. L´appello di Kiko Solinas è quello che in numerosi, negli ultimi giorni, rivolgono a tutti i cittadini: «rimaniamo a casa». Lui, con la sua formidabile verve musicale e lo spiccato lato artistico che lo ha sempre contraddistinto, omaggia tutti con brevi frammenti cult di canzoni italiane