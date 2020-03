Cor 11:08 23enne portotorrese muore in Trentino Gian Mario Muru aveva accusato un malore ed era anche stato sottoposto ad un primo tampone per il Covid-19, risultando però negativo. E´ giallo sulla morte del giovane. Viveva da solo in casa e non era riuscito a rientrare in Sardegna







Ieri la tragedia. Il 23enne non rispondeva più alle chiamate dei familiari dalla Sardegna, e sapendo che non stava bene hanno temuto il peggio, allertando immediatamente i militari. Purtroppo avevano ragione. I militari della stazione di Torbole sono arrivati attorno alle 12.30 nella casa insieme a tre mezzi dei vigili del fuoco di Riva: dentro hanno trovato il corpo senza vita. Commenti PORTO TORRES - Era partito per il Trentino Alto Adige con una valigia carica di speranze e tanta voglia di lavorare. Ha invece trovato la morte ad appena 23 anni in completa solitudine. Gian Mario Muru, originario di Porto Torres, era arrivato a Torbole sul Garda per un'occupazione stagionale.Da diversi giorni non si sentiva bene, con la febbre, e aveva anche allertato le autorità locali. Nei giorni scorsi i volontari della Caritas gli avevano portato cibo e farmaci. Era anche risultato negativo ad un primo tampone per ilIeri la tragedia. Il 23enne non rispondeva più alle chiamate dei familiari dalla Sardegna, e sapendo che non stava bene hanno temuto il peggio, allertando immediatamente i militari. Purtroppo avevano ragione. I militari della stazione di Torbole sono arrivati attorno alle 12.30 nella casa insieme a tre mezzi dei vigili del fuoco di Riva: dentro hanno trovato il corpo senza vita.