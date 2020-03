Covid-19: due denunce a Sassari

11:08 23enne portotorrese muore in Trentino Gian Mario Muru aveva accusato un malore ed era anche stato sottoposto ad un primo tampone per il Covid-19, risultando però negativo. E´ giallo sulla morte del giovane. Viveva da solo in casa e non era riuscito a rientrare in Sardegna

20/3/2020 Festa sul tetto: denunce a Sassari Ieri, la Polizia locale ha dovuto denunciare diciannove persone per violazione delle norme in vigore per il contrasto all´epidemia da CoronaVirus. Gli agenti hanno eseguito 145 verifiche su persone e ventisei su pubblici esercizi

20:13 Covid-19: Carabinieri in prima linea Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e la gestione dell´emergenza epidemiologica da CoronaVirus

19/3/2020 Furto nella sede dell´Audax Brutta sorpresa per mister Antonio Baldino che, entrato in sede per ritirare i soldi da donare in beneficenza, ha trovato la sede della compagine algherese vandalizzata

19/3/2020 Covid-19: quinta vittima sarda in Penisola Ieri notte, il 78enne Franco Corona, originario di Mandas, da dov´è partito sessant´anni fa, è deceduto all´Ospedale di Genova, dov´era ricoverato da una settimana. Il ricordo del sindaco di Mandas, Umberto Oppus

22:16 Discarica abusiva scoperta a Porto Rotondo Nell’area, che si estende per oltre 2ettari e confina con la spiaggia Ira, è stato rinvenuto un’ingente quantità di materiale inerte proveniente dall’edilizia, scarti ferrosi ed elettrodomestici, batterie di auto ed altri rifiuti industriali per i quali sono prescritte specifiche modalità di smaltimento

19/3/2020 Stranieri a spasso per Porto Istana A passeggio per Porto Istana, due cittadini stranieri sono stati sorpresi dagli agenti del Corpo forestale, che hanno anche accertato l’inosservanza dell’obbligo di autodenuncia. Per i due è scattata la denuncia e la segnalazione alla Magistratura

18/3/2020 Forestale: inseguimento a Platamona Oggi, si sono registrati 557 controlli eseguiti dal Corpo nelle zone costiere, con sei denunce. «Agenti inflessibili per il rispetto delle ordinanze», sottolinea il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

19/3/2020 Forestale: 800 controlli e 9 denunce Oggi sono stati effettuati 783 controlli, oltre duecento più di ieri: 151 nell´area di Cagliari, ventisette ad Iglesias, cinquantanove ad Oristano, 184 a Sassari, 172 a Tempio Pausania, 141 a Nuoro e quarantanove a Lanusei

18/3/2020 CoronaVirus: nuovi controlli e denunce a Sassari Nuovi controlli e nuove denunce nei confronti di persone che violano la normativa in materia di contrasto al Covid-19. Ieri, la Polizia locale ha eseguito 151 controlli sulle persone nelle strade e negli spazi pubblici e trentasei su attività commerciali, con quattro denunce totali