Schianto in Via Leonardo Da Vinci Incidente ad Alghero per una mancata precedenza: un furgone ed una Aygo sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Leonardo Da Vinci e Via Carrabuffas



ALGHERO – Questa mattina (sabato), pare per una mancata precedenza, un furgone ed una Aygo sono entrate in collisione all'incrocio tra Via Leonardo Da Vinci e Via Carrabuffas. Il furgone ha poi finito la sua corsa andando a sbattere contro una Micra parcheggiata sul marciapiede opposto. Pronto l'intervento sul posto del 118, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.