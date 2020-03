video Red 21:17 Umberto Graziano, un abbraccio per chi lotta



In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica. L´appello dell´artista sassarese è quello che in numerosi, negli ultimi giorni, rivolgono a tutti i cittadini: «rimaniamo a casa». Pensa alle famiglie che hanno avuto un lutto, a chi sta lottando contro questo nemico invisibile e a chi si trova al lavoro per il bene della comunità Commenti