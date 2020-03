video Cor 18:15 VdF in ospedale: sanificazione a Olbia Sanificazione di tutte le aree esterne dell´ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Si passerà ad igienizzare tutti gli spazi pubblici e aree esterne della città. Le immagini



OLBIA - Nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in atto anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dà il suo contributo a favore del meccanismo nazionale di protezione civile. A partire da sabato sera il Distaccamento di Olbia è impegnato nell'opera di igienizzazione di locali pubblici e aree esterne della città. In accordo con il Comune di Olbia si sta procedendo in primis a sanificare le aree esterne dell'ospedale Giovanni Paolo II. Gli operatori, protetti con idonei Dpi, stanno irrorando pavimenti e superfici esterne con soluzione igienizzante di ipoclorito mediante procedure standardizzate e in accordo con la vigente normativa ambientale.