Cor 19:21 Sospese Slot machine, Super Enalotto, Lotto Tutti i concorsi, così come quelli che presuppongono assembramenti all´interno delle tabaccherie, saranno sospesi fino alla fine dello stato di emergenza per il Coronavirus



Commenti ALGHERO - Con determina del direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, è stata disposta la sospensione delle attività di gioco «che richiedevano personale dell’Agenzia per il loro svolgimento e che comportavano rischi di diffusione del contagio all’interno degli esercizi». In particolar modo, si legge nella lettera inviata dal Direttore dell’Agenzia al Capo della Polizia Franco Gabrielli, si è previsto per le tabaccherie e gli altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, la sospensione con effetto immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo «Slot machine» e la raccolta dei giochi «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto», «Lotto Tradizionale» dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020. La sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online. Sospese anche «Eurojackpot», lotteria la cui raccolta è effettuata esclusivamente online, e tutte le «scommesse che implicano una certificazione da pare di personale dell’Agenzia» dal giorno 22 marzo.