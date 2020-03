Red 17:06 Corsica: «sardi a casa» «Sono finalmente in Sardegna i lavoratori sardi che da alcuni giorni si trovavano in Corsica in attesa di ricongiungersi con le loro famiglie», annuncia il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che sottolinea le «relazioni tra isole e l´impegno comune»







Nella foto: il presidente regionale Christian Solinas Commenti PORTO TORRES - «Sono finalmente in Sardegna i lavoratori sardi che da alcuni giorni si trovavano in Corsica in attesa di ricongiungersi con le loro famiglie. Desidero perciò esprimere il più vivo apprezzamento e la mia riconoscenza nei confronti del presidente della Corsica Gilles Simeoni e del responsabile delle Relazioni istituzionali della Regione francese e dei rapporti Sardegna-Corsica Denis Luciani per aver lavorato incessantemente (in una situazione complessa e di oggettiva difficoltà) per creare le condizioni per il rientro a casa dei nostri concittadini».Lo afferma il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas commentando il rientro dei lavoratori sardi appena sbarcati a Porto Torres. «La collaborazione tra le strutture della Regione e la Corsica ha rafforzato ancora più la reciproca solidarietà e i comuni ideali e valori di amicizia tra i popoli, ancor più in questa situazione di emergenza», conclude il governatore.Nella foto: il presidente regionale Christian Solinas