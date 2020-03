Red 18:19 Furto e droga ad Olbia: interviene la Polizia Nella scorsa settimana, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno bloccato due giovanissimi, già noti alle Forze dell´ordine, denunciati per tentato furto in concorso. Alcuni giovanissimi, tra i quali dei minorenni, sono stati segnalati al Tribunale per i minorenni di Sassari e le contestazioni amministrative alla Prefettura di Sassari, per uso personale di stupefacenti



OLBIA – Nella scorsa settimana, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno bloccato due giovanissimi, già noti alle Forze dell'ordine, sorpresi nelle pertinenze di un'abitazione, poco dopo aver tentato di forzare la porta di ingresso. Sebbene uno di loro si sia dato alla fuga, è stato subito rintracciato e denunciato con il complice per tentato furto in concorso.



La Squadra Investigativa del locale Commissariato ha eseguito una perquisizione in un appartamento ubicato nella zona ospedale nuovo, affittato per qualche giorno, attraverso un sito, da un gruppo di ragazzi, quasi tutti minorenni. Gli operatori hanno trovato circa 30grammi di marijuana ed uno strumento utilizzato per fumare la droga (un “bong”).



Per tutti, sono scattate le segnalazioni al Tribunale per i minorenni di Sassari e le contestazioni amministrative alla Prefettura di Sassari, per uso personale di stupefacenti. Infine è stata eseguita un'altra perquisizione domiciliare, effettuata in zona Sa Minda Noa, periferia nord di Olbia, che ha consentito il rinvenimento di circa 40gammir di marijuana e ventisette piante di cannabis e la conseguente denuncia in stato di libertà di un uomo per detenzione e produzione di sostanza stupefacente.