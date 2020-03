Forestale: oltre 600 controlli, 4 le sanzioni

23/3/2020 Furto e droga ad Olbia: interviene la Polizia Nella scorsa settimana, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno bloccato due giovanissimi, già noti alle Forze dell´ordine, denunciati per tentato furto in concorso. Alcuni giovanissimi, tra i quali dei minorenni, sono stati segnalati al Tribunale per i minorenni di Sassari e le contestazioni amministrative alla Prefettura di Sassari, per uso personale di stupefacenti