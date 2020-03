Cor 11:36 Manifesti choc e il web si ribella Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu lancia la campagna aggressiva ma così facendo colpevolizza i cittadini. Web scatenato e l´opposizione consiliare chiede ufficialmente l´immediata rimozione dei manifesti







Eppure da Cagliari arriva la campagna di comunicazione tutta rivolta ai cittadini al fine di scoraggiare le uscite. Ma le frasi scelte dal sindaco Truzzu innescano la polemica furiosa. «Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare»; «Quando hanno portato mia madre in ospedale, ho capito che dovevo rinunciare alla corsa»"; «Quando mio figlio è stato contagiato, ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile».



Sul web è il putiferio. Come immediata arriva la reazione dell'opposizione di centrosinistra che ha scatenato un ampio dibattito sui social tra chi condivide l'iniziativa del primo cittadino e chi è contrario: «Chiediamo che il sindaco faccia rimuovere immediatamente i manifesti e si faccia promotore di una campagna informativa istituzionale semplice e diretta. I cittadini hanno bisogno di una comunicazione seria e trasparente, non di terrorismo».



