Forestale: 620 controlli e quattro sanzioni

ALGHERO – Oggi (mercoledì), è proseguita l’azione di controllo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Sono stati effettuati 620 controlli.



Di questi, 204 nell’area di Cagliari, quarantotto ad Iglesias, quarantadue ad Oristano, 147 a Sassari, sessantatre a Tempio Pausania, sessantanove a Nuoro e quarantasette a Lanusei. Sono state comminate quattro sanzioni (due a Cagliari ed altrettante ad Iglesias), con segnalazione alla Magistratura.



Inoltre, nello scalo marittimo di Porto Torres, sono state controllate le operazioni di sbarco di quattro traghetti, per un totale di nove passeggeri. L’inosservanza delle ordinanze del presidente della Regione comporta le conseguenze previste dall’articolo 650 del Codice penale, con arresto fino a tre mesi e sanzione.