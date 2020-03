Red 11:19 «Consiglio comunale paralizzato a Olbia» «Si chiede dunque se e quando ci si attiverà per consentire le sedute consiliari e delle Commissioni permanenti in modalità di videoconferenza al fine di favorire, per tutto il periodo dell’emergenza, il normale svolgimento delle attività amministrative». Ecco la proposta dei consiglieri comunali del Movimento 5 stelle di Olbia Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio







«Il Consiglio comunale non si riunisce dal 19 dicembre 2019 (oltre tre mesi). L’Aula consiliare è stata ristrutturata con ingenti risorse pubbliche e con dotazioni importanti anche dal punto di vista tecnologico. Si ravvisa la necessità di procedere con le attività amministrative in un momento così emergenziale per poter affrontare con spirito costruttivo e di comunità le problematiche della nostra amata città», spiegano i pentastellati.



«Per questi motivi, abbiamo presentato una proposta, anche se in forma interlocutoria, che sopperisce all'impossibilità di adunanze fisiche del Consiglio e delle Commissioni in tempi di emergenza sanitaria. La proposta è prevista per legge e, non ci sono motivi ostativi alla sua applicazione», concludono Piccinnu e Ferinaio.